Irene Escolar creadora del Proyecto "Escenario 0" por HBO España.



Escenario 0 es la última propuesta de HBO España en la que el teatro y el audiovisual se fusionan para llevar a la televisión seis obras que ya triunfaron sobre las tablas. Seis episodios que están disponibles en la plataforma desde este 13 de septiembre y que surgen de la necesidad de teatro durante la pandemia.



Irene Escolar y Bárbara Lennie, creadoras de este proyecto, comentan: "Es una idea que nos surge hablando de lo que iba a pasar, de lo que podíamos hacer". "Hermanas", la obra que ya interpretaron Irene y Bárbara en el madrileño Teatro Pavón Kamikaze, es una de las seis elegidas para esta antología escénico-audiovisual con un sello personal. "Nosotras compartimos gustos teatrales", dice Escolar. "Teníamos una comunión de entrada y supimos por dónde tirar. Apoyar la dramaturgia en un momento como este nos parecía importante y así le presentamos este proyecto a HBO".

En "Escenario 0: Hermanas" tan solo vemos un escenario y a las dos actrices que ya interpretaran este texto en el teatro. Eso sí, los movimientos de cámara y la forma en la que las protagonistas se dirigen a ella transforman por completo la obra. "Yo creo que 'Hermanas' puede interpretarse como teatro porque lo ubicas en ese espacio, pero no es teatro grabado, porque si lo ves, no tiene nada que ver con eso", dice Irene. Bárbara apunta: "Yo creo que cada uno lo ve o lo entiende de manera distinta. Hay gente que ve 'Mammón' como la más teatral, aunque es la que tiene más lenguaje cinematográfico".

Bárbara Lennie también marca esa distancia entre el teatro y la televisión/cine: "También es verdad que hay algo de cómo se ha rodado esto. Han sido pocos días de rodaje (tres días) y esto imprime la manera de los directores de imaginárselo, porque saben que tienen que sacar adelante cada día unos 20 minutos de material montable. Así que no puedes rodarlo como una película normal, porque no tienes ese margen. De esa manera se conserva algo de la continuidad, de lo inesperado y no controlado del teatro. Lo fragmentario que es el cine lo podíamos abordar porque había tres cámaras funcionando, pero de otra manera. Yo creo que todo eso al final va alimentando la forma de imaginarlo, hacerlo, montarlo…".

Esa comunión entre teatro y audiovisual se consigue gracias a la colaboración de directores de cine como Carla Simón o Lino Escalera que ayudan a los directores teatrales par conseguir esta mezcla de disciplinas que es 'Escenario 0'.

Quizás los más mayores recuerden una propuesta que, si bien no es lo mismo, seguramente esté entre las influencias de las creadoras de 'Escenario 0'. Estamos hablando de 'Estudio 1', el mítico programa de Televisión Española, emitido entre 1965 y 1984, en el que se representaban para televisión distintas obras de teatro de grandes autores españoles e internacionales. "Está claro que hemos tenido en cuenta a 'Estudio 1' porque al final es el principal y único referente que hay en este país de teatro llevado a la televisión.

"Juicio a una zorra" es una de las obras más veteranas (2011) que podemos ver en 'Escenario 0', en la que Carmen Machi brilla interpretando a una Helena de Troya moderna que reivindica su dignidad. Hace ya dos años que esta función no se representa en un teatro, pero gracias a la creación de Irene Escolar y Bárbara Lennie para HBO, los que no pudimos verla en su momento, ahora podemos hacerlo desde nuestras casas. "Ojalá que esto sirva para que se abra un nuevo camino y una nueva posibilidad de enfocar el teatro y el cine, dar trabajo a gente y que las funciones no mueran en la representación y puedan quedar en el tiempo", contesta Irene a la pregunta sobre el futuro de esta propuesta, y del teatro más allá de la situación que estamos viviendo.