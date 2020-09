SMAD, Domingo 13/09.

El Sistema de Medición de Audiencia Digital realizó el informe de Rating de los canales de TV de aire del Domingo 13 de Septiembre en la franja horaria de 6 a 24hs.

Para la muestra se ha tomado un universo de 1.000.000 de usuarios que brindaron los datos para realizar la muestra proyectada.

La medición del Domingo 13 la lidera Telefe 3.49, seguido por El Trece 3.43, en tercer lugar se ubica América TV con 1.04, El Nueve con 0.68 y los dos últimos puestos están conformados por la TV Pública 0.62 y NET TV con 0.16.

Aquí un analisís más profundo del informe conformado por SMAD.