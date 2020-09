El ataque al violador.

IMÁGENES SENSIBLES. Se vivieron momentos de profundo drama y extrema tensión en México, lugo de la violación que un hombre perpeetró sobre una joven.

Un hombre apuñaló y y terminó dando muerte al violador de su hija en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato (México). Las imágenes sensibles quedaron claramente registradas por una cámara de seguridad.

El hombre, llamado Luis Manuel, esperaba pacientemente a David Enrique, quien previamente había abusado sexualmente de su hija, a su salida de la Fiscalía de León, un lugar al que se había dirigido a declarar ante la Justicia mexicana.

Noticias relacionadas

En las imágenes se puede observar el modo en que Luis Manuel tiene en mano un cuchillo instantes antes de que David Enrique se le acerque. En ese instante, el padre lo apuñaló en el pecho, lo que le hizo caer al suelo. Luego trató también de rematarlo en el suelo pero fue reducido por unos agentes policiales que se encontraban en el lugar de los hechos.

El supuesto violador falleció un día después en el hospital debido a la herida producida por el hombre.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El instante del ataque contra el violador. Video: Twitter.

La Fiscalía General de Guanajuato ha confirmado que Luis Manuel está detenido y se le imputa un cargo de homicidio.