América Móvil. Foto: Revista Fortuna.

América Móvil ha anunciado formalmente este lunes la concreción de un importante contrato con Verizon Communications para vender el 100% de su subsidiaria Tracfone Wireless. Este operador virtual de servicios móviles de prepago en Estados Unidos tiene 21 millones de suscriptores.

La cifra total de la transacción a la que se ha llegado es de US$ 6.250 millones: el 50% se va a abonar en efectivo y la otra parte se concretará mediante acciones de Verizon.

La operación implica en su conversión un total de 2.184.000.000 de Euros al cambio actual

Cuando finalmente sea valada la operación por entes regulatorios correspondientes y se pueda concretar la transacción, Verizon tendrá que abonar a América Móvil: hasta US$ 500 millones si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas operativas (earn-out) durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre; y US$ 150 millones de manera diferida dentro de los 2 años siguientes al cierre.

El empresario Carlos Slim acordó la venta y esto -al mismo tiempo- impulsó sus acciones en los mercados.

El operador más grande de América Latina, América Móvil, detalló que dicha operación se va a finalizar el próximo año.

Carlos Slim. NA.

Tras el anuncio, las acciones de América Móvil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han subido 5.66 por ciento hacia los 14.095 pesos, encabezando las alzas en la jornada.

La compra se da cuando Verizon se enfrenta a una nueva presión de T-Mobile US Inc., que ha finalizado su fusión con Sprint Corp. a principios de este año. T-Mobile tiene 20,6 millones de suscriptores de prepago, y la marca Metro agrupa a la mayor parte de ellos. AT&T Inc. tiene 18 millones de suscriptores de prepago, la mayoría en el marco de su marca Cricket.

Pese a que Verizon es el operador de telefonía móvil más grande en general, con 116 millones de suscriptores mensuales regulares, solo tiene 4 millones de clientes de prepago.