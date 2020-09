WhatsApp.

WhatsApp se ha vuelto la aplicación de mensajería número uno en el mundo, sobretodo en tiempos de pandemia y en este último tiempo la cantidad de contactos fue en aumento, para evitar perderlos a futuro te contamos un truco para agendarlos de forma seguro y fácil.

Una de las opciones más sencillas para armar una planilla ordenada y fácil de leer de tus contactos, es a través de Excel.

En el caso de WhatsApp, se podrá realizarlo si primero iniciás sesión y luego descargás WA-Download Group Phone Numbers.

Noticias relacionadas

Descargado esto, vas a ver como queda contactado con la aplicación vía web para poder descargar los teléfonos en una tabla de Excel.

Your browser does not support the video element.

Para la versión de celular primero tenés que descargar la aplicación en Play Store llamada Contact to Excel.

La finalidad de esta aplicación es que permite enviar los contactos del teléfono a la aplicación de hojas de cálculo de Microsoft, además se puede exportar todos los contactos del teléfono a los formatos PDF, CSV o VCF en el caso de los números de teléfono, o también hacerlo al formato más moderno de xlsx.

Además, esta aplicación cuenta con una versión Pro que logra exportar todos los contactos sin restricción alguna.

De esta forma ya tenés una solución práctica y segura para ordenar contactos en cambio de que quieras cambiar de teléfono o buscar la información de uno de ellos de manera más rápida.