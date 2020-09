Mark Zuckergeber, Facebook. Reuters.

Facebook y su CEO, Mark Zuckerberg, siguen estando en el ojo de la tormenta. Y no es para menos. Es que ahora se ha hecho público que Facebook ha ignorado deliberadamente o -directamente- no hizo nada con premura ante varias campañas que se han llevado adelante en la red social para manipular elecciones y otros diferentes procesos políticos.

Así consta en un informe divulgado este mismo lunes.

El paper interno -que consta nada menos que de 6.600 páginas-, ha sido citado por Buzzfeed News, y saca a la luz la falta de acción de la firma de Zuckerberg en muchos hechos concretos. Sophie Zhang, una ex científica de datos que trabajaba en el equipo de integridad de la compañía lidiando con cuentas falsas que buscaban influir en elecciones, es quien se encuentra detrás de la divulgación de estos datos.

Noticias relacionadas

Como era previsible, ha sido despedida.

“Sé que tengo sangre en mis manos”, sentenció Zhang en un pasaje del memo, al describir las consecuencias concretas de las campañas llevadas a cabo con impunidad dentro de la red social, que al 10 de agosto contaba con 2.700 millones de usuarios a nivel global.

“En los tres años que pasé en Facebook, encontré múltiples y evidentes intentos de gobiernos nacionales de abusar de nuestra plataforma a gran escala para engañar a sus propios ciudadanos, generando noticias de impacto internacional en múltiples ocasiones”, manifestó Zhang.

“He tomado personalmente decisiones que afectaron presidentes sin que nadie me supervisara”, sostuvo la ex empleada de Facebook.

La mujer afirmó así mismo que la falta de apoyo institucional y los potenciales efectos de sus acciones o falta de ellas la llevaron a dejar de poder dormir, algo que claramente ha afectado su estado de salud. Al mismo tiempo, dijo que se siente responsable por diferentes conflictos sociales que en países que decidió no priorizar.

“Había tantos comportamientos violatorios de las normas alrededor del mundo que terminó recayendo en mí la responsabilidad de determinar que casos continuar investigando”, dijo.

Zhang manifestó también que los altos mandos de Facebook mostraban nulo interés en proteger los procesos democráticos en países pequeños. Con este marco, la mujer relató de qué manera dieron prioridad a los Estados Unidos y Europa Occidental, y cómo solo actuaron con respecto a otras regiones luego de que reiterara sus advertencias en los foros públicos de la aplicación de mensajería interna de la compañía, Workplace.

Entre los casos está el uso de cuentas falsas para modificar artificialmente la imagen de gobiernos y partidos políticos en Honduras y Azerbaiyán. Y campañas coordinadas de distintos tamaños que buscaban impulsar o dañar candidatos o elecciones en países como India, Ucrania, España, Brasil, Estados Unidos, Bolivia y Ecuador.

Facebook en problemas. Reuters.

Zhang contó abiertamente que decidió no publicar el documento por dos razones fundamentales: por miedo a que afectara los esfuerzos de Facebook para prepararse para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre; y por miedo a poner en peligro su propia seguridad. “Entiendo que me pusieron en un lugar imposible: atrapada entre mi lealtad a la compañía y mi lealtad al mundo entero”, dijo.

Buzzfeed explicó que decidió publicar los elementos del documento que no contuvieran información personal de Zhang y que considerara de “claro interés público”.

El sitio enumera las siguientes revelaciones contenidas en el paper revelado:

-“Facebook tardó nueve meses en actuar sobre una campaña coordinada que ‘usó miles de activos no auténticos (cuentas falsas) para mejorar la imagen del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y engañar al pueblo hondureño’. Dos semanas después de que la red social lo hiciera, quienes llevaron a cabo la primera campaña volvieron. Ello llevó a Zhang a realizar una suerte de persecución de quienes están detrás de las cuentas falsas, que todavía están activas”.

-“En Azerbaiyán, Zhang descubrió que el oficialismo había ‘usado miles de cuentas falsas para acosar masivamente a la oposición’. Facebook comenzó a investigar el hecho un año después de que Zhang lo reportara. La investigación todavía continúa”.

-“Zhang y sus colegas removieron ’10 millones y medio de reacciones y fans falsos de las cuentas de políticos de alto perfil en Brasil y los Estados Unidos durante las elecciones de 2018′”.

-“En febrero de 2019, un investigador de la OTAN informó a Facebook que había identificado cuentas falsas provenientes de Rusia y concernientes a una ‘figura de alto perfil político de los Estados Unidos’. Facebook no había logrado identificar la actividad y se apuró a reaccionar antes de que el investigador informara al Congreso (de EEUU) al día siguiente. Zhang removió la actividad ‘apagando el incendio inminente’”.

-“En Ucrania, Zhang ‘encontró actividades de cuentas falsas’ que apoyaban tanto a la ex primer ministra Yulia Tymoshenko, partidaria de estrechar lazos con europa, y a Volodymyr Groysman, también ex primer ministro y aliado del ex presidente, Petro Poroshenko”.

-“También encontró actividad falsa en Bolivia y Ecuador pero decidió no priorizarla dada la cantidad de trabajo que tenía”.

-“Luego de determinar la existencia de un intento de manipulación coordinada hacia la cuenta de Facebook del ministerio de Salud español durante la pandemia de Covid-19, ayudó a encontrar y remover 672.000 cuentas falsas que actuaban de manera similar sobre otros objetivos a nivel global, incluyendo los Estados Unidos".

-“En India, trabajó para remover ‘una sofisticada red política de más de 1.000 actores que trabajaban para influir en las elecciones que tendrían lugar en Nueva Delhi’”.

Zhang explicó que cuando llevó sus preocupaciones a sus superiores y pidió que se dedicaran más recursos a contrarrestar actividades maliciosas relacionadas a procesos políticos, la respuesta fue negativa: “Los recursos humanos son limitados”, le manifestaron.