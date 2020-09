Coronavirus en Argentina, NA.

Otras 315 personas murieron y 9.909 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 11.667 los fallecidos y 565.446 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 2.992 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 59,6% en el país y del 68,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Proporción de casos en Argentina actualizada con los reportes matutinos y vespertinos, @TotinFraire.

En su reporte vespertino, la cartera sanitaria precisó que hubo 255 decesos: 166 hombres, 96 residentes en la provincia de Buenos Aires, 25 en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en Chubut, cuatro en Córdoba, cinco en Jujuy, cuatro en Río Negro, cuatro en Salta, 11 en Santa Cruz, 10 en Santa Fe, dos en Santiago del Estero, y uno en Tierra del Fuego; y 89 mujeres, 52 residentes en la provincia de Buenos Aires, 14 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, dos en Chubut, tres en Córdoba, una en Jujuy, una en Mendoza, cuatro en Río Negro, una en Salta, tres en Santa Cruz, cinco en Santa Fe, y una en Tierra del Fuego.



En tanto, por la mañana se detallaron 60 muertes: 32 hombres, siete de la provincia de Buenos Aires, cinco de la Ciudad de Buenos Aires, 13 de La Rioja, tres de Jujuy, uno de Neuquén, dos de Mendoza y uno de Santa Fe; y 28 mujeres, cuatro bonaerenses, nueve de CABA, una de Jujuy, una de Neuquén, 11 de La Rioja, una de Chaco y una de Santa Cruz.

El 58,62% (5.809 personas) de las personas contagiadas reportadas hoy residen en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires.



De los 565.446 contagiados, el 75,86% (428.953) recibió el alta.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.863 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 946; en Catamarca, 5; en Chaco, 41; en Chubut, 39; en Córdoba, 535; en Corrientes, 58; en Entre Ríos, 72; en Formosa, 1; Jujuy, 277; en La Pampa, 45; en La Rioja, 74; en Mendoza, 650; en Neuquén, 227; en Río Negro, 135; en Salta, 229; en San Luis, 49; en Santa Cruz, 39; en Santa Fe, 850; en Santiago del Estero, 81; en Tierra del Fuego, 72; y en Tucumán 621.





En tanto, Misiones y San Juan no reportaron nuevos contagios.

Reporte de coronavirus en Argentina. Canal 26.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 336.652 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 111.846; Catamarca, 129; Chaco, 6.792; Chubut, 1.757; Córdoba, 14.974; Corrientes, 718; Entre Ríos, 5.310; Formosa, 95; Jujuy, 12.399; La Pampa, 442; La Rioja, 2.882; Mendoza, 15.132; Misiones, 68; Neuquén, 5.039; Río Negro, 8.854; Salta, 6.994; San Juan, 417; San Luis, 432; Santa Cruz, 3.108; Santa Fe, 19.467; Santiago del Estero, 1.913; Tierra del Fuego, 2.777; y Tucumán, 7.249.





Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.