Asociaciones periodísticas reclaman a Google y FaceBook.

Las asociaciones de medios de comunicación de la Argentina, Brasil y Chile reclaman que Google y Facebook paguen por el uso de sus contenidos periodísticos y dejen de abusar de su "posición dominante".

Las asociaciones piden que las plataformas tecnológicas se sienten a una mesa de negociación, donde se pueda resolver cómo se comparten los ingresos publicitarios que generan los contenidos creados por los medios, en sintonía con lo que plantea la Directiva sobre Derechos de Autor de la Unión Europea.

Los presidentes de ADEPA, ANJ y ANP, entre otros representantes de las principales entidades de medios regionales, en una Jornada donde se debatió sobre "La reforma del derecho de autor y el mercado único digital de la Unión Europea y su visión desde América Latina".

En este momento, Google y Facebook se quedan con la mayor parte de los ingresos publicitarios que se generan con los contenidos periodísticos digitales, provocando que cada día cierren y se achiquen diarios, revistas, radios y canales de televisión.

Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reveló: "Hacer periodismo de calidad es costoso y requiere de fuertes inversiones. Ese esfuerzo debe estar protegido y retribuido en el ámbito digital. Mucho tiempo vimos que nuestros contenidos se usaron sin retribución, mientras quienes lo usaban crecían apalancándose en ellos. Algunos decían que era natural, pero no lo es".

Es que las plataformas son las que permiten difundir los contenidos de los medios, por un lado; pero por el otro, se quedan con los principales ingresos publicitarios que se producen con la distribución de esos contenidos.

Diego Garazzi, titular de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, destacó que Google y Facebook son la "puerta de acceso" al 70% de las noticias en la Argentina. "Esto significa que son esenciales, en términos que los medios no pueden obviar estar dentro de esos ecosistemas. Han creado un entorno tan intenso de participación y dominio, que los medios no pueden no estar ahí".

Los representantes de las entidades de medios chilenos y brasileños también plantearon los mismos problemas con respecto a Google y Facebook. Y destacaron que se está trabajando en "forma conjunta con las demás asociaciones iberoamericanas" para poder entablar "conversaciones con la plataformas tecnológicas".

Los especialistas europeos Jaime de Mendoza Fernández y Javier Díaz de Olarte destacaron la normativa sobre Derechos de Autor que sancionó la Unión Europea el año pasado, para que Google y Facebook tengan que pagar un valor adecuado por el uso de los contenidos generados por los medios de comunicación tradicionales.

Los países miembros de la Unión Europea tienen hasta junio del año que viene para que esa Directiva se convierta en leyes de los Estados nacionales, lo cual va a poder permitir una mejor protección y sustentabilidad de los medios de comunicación tradicionales.