Camisas que no se manchan. Foto: andcollar - RT.

Para muchos debe ser la solución tan esperada. ¿Será posible que exista ropa que no llegue a mancharse por nada del mundo?

A juzgar por el reciente anuncio de la firma de ropa AndCollar, de los Estados Unidos, parece que sí.

Es que la empresa estadounidense presenta unas nuevas camisas que son completamente a prueba de manchas y, lo curioso además, es que están fabricadas con material de plástico de botellas recicladas.

Finalmente, chau problemas incómodos en reuniones familiares o donde sea. Basta de salir corriendo al baño a mojarse la ropa para quitar del medio esas manchas indeseadas de nuestras prendas.

Según ha informado la firma que las hace, el plástico de botellas reciclado se transforma inicialmente en pequeñísimos gránulos que luego se convierten en hilos muy finos.

Las nuevas camisas antimanchas. Video: RT.

De ese modo, la "tela" de las camisas son 100% a prueba de líquidos y otros elementos que se puedan adherir y, en consecuencia, manchar.

Pero como si fuera poco, este sistema de fabricación de las camisas tiene un noble objetivo: impedir que grandes cantidades de plástico sean desechadas, que no lleguen a los mares del mundo y así ayudar a cuidar los diferentes ecosistemas marinos.

No podía ser más perfecto.