Uruguay, nuevo destino de los argentinos.

En los límites entre Uruguay y la Argentina, desde hace un tiempo, ha comenzado a producirse un fenómeno pocas veces sospechado: una gran afluencia de ciudadanos argentinos que llegan hasta ese país pero...fuera de los días de temporada.

Con ese marco es que las autoridades uruguayas informaron recientemente sobre la entrada de 24.759 argentinos a su país en los cuatro meses que van de la crisis que ha generado la pandemia de coronavirus y, sobre todo, la larga cuarentena.

El éxodo dado entre el 13 de marzo y el 31 de julio no se ha dado ni por placer ni por turismo. La práctica mayoría de quienes se van a Uruguay lo hacen porque tienen un justificativo de residencia.

En la pandemia, Migraciones de Uruguay recibió 85 pedidos de residencias solo entre marzo y julio, y se han concedido 77. En la Dirección Impositiva existen expedientes sobre residencias fiscales, pero aún nada sobresaliente, por lo que ese tampoco sería el motivo principal.

Los diferentes testimonios son por demás elocuentes y representativos de una gran mayoría.

"Es el invierno con más familias viviendo acá de los que yo recuerde. Por argentinos que se mudaron temporalmente y por uruguayos que prefieren pasar a su segunda casa, y trabajar desde aquí, aunque esto no se refleje mucho en la actividad comercial", manifestó el alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif.

La tranquilidad uruguaya contrasta sobre manera con el creciente estado de agitación y duras cuarentenas de la Argentina.

Ahí está la principal motivación de miles de argentinos que buscan mejores destinos del otro lado del "charco".

Playas del Uruguay.

"Cuatro de cada cinco operaciones que yo realizo son de argentinos que vienen para instalarse por lo menos seis meses. Esto no se ha ocurrido antes", dijo Alejandra Covello, dueña de la inmobiliaria Covello Propiedades. "Y yo, que venía con la idea de quedarme en Uruguay, me terminé de decidir en la pandemia y desde hace 45 días me instalé en Punta del Este con mi marido y mis hijos".

"Estoy cansado de dejar la vida en este país sin poder cosechar nada, ni una satisfacción. Necesito otra realidad, estoy en el codo de mi vida, tengo tres hijas y una mujer y tenemos urgencia de vivir mejor. Acá está claro que no podemos. Son los mismos problemas de hace años y cuando te despertás te encontrás con algo peor", expresa con angustia Ignacio García (40), profesor de Literatura.

El cansancio y el disgusto por la situación política y económica actuales -sumados al fastidio que genera en algunos sectores la extensión de la cuarentena- está empujando a muchos argentinos a pensar en emigrar a Uruguay. Los casos famosos conocidos son los de Susana Giménez, Oscar González Oro y Juana Viale (quien contó que lo está pensando, pero no tiene previsto hacerlo en el corto plazo). Ellos forman parte de una gran masa de compatriotas que buscan un futuro del otro lado del Río de la Plata.