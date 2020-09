"Batman" detenido en España. Foto: Twitter.

Hay imágenes que uno jamás ha soñado con ver en la realidad, y situaciones que no muchos llegaron a sospechar. Y claro, no es para menos.

En este año 2020 el mundo asiste a momentos extraños, pero jamás se le cruzó por la mente a nadie que se vería a Batman conduciendo un súper auto deportivo por la Gran Vía, en Madrid, España.

Noticias relacionadas

Sin embargo, y pese a ser uno de los superhéroes más famosos, su paso por la capital española no le eximió de llevarse una buena denuncia y un susto.

La Policía Municipal de Madrid denunció a un joven, que iba disfrazado de Batman, quien luego subía los vídeos en redes sociales.

En un vídeo difundido por redes sociales dos agentes municipales paran un coche negro manejado por este curioso Batman, acompañado por otro que lleva una mascarilla negra y un gorro blanco.

Con la #SeguridadVíal, NO SE JUEGA. Denunciado, y de vuelta a la BATICUEVA", señaló la Policía Municipal de Madrid.

Your browser does not support the video element.

Problemas para "Batman" en Madrid. Video Twitter.

La misma, aunque sin quitarle importancia al hecho callejero, con la que informa del suceso la Asociación de la Policía Municipal de Madrid (APMU). "La Policía Municipal siempre alerta en su trabajo, ni #Batman por mucha prisa que tenga, puede cometer infracciones y tiene que cumplir las normas como el resto de ciudadanos de #Madrid".

Las imágenes casi irreales e increíbles, grabadas por muchos vecinos que paseaban por la Gran Vía, se hicieron virales en la tarde de este lunes en las redes y trajeron consigo bastante sorna y cachondeo.