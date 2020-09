Marcha por la muerte de Tahiel. Canal 26.

La muerte de Tahiel, un niño de apenas seis años de edad, que fue atropellado junto a sus padres sobre la Ruta 21 en la localidad de Gregorio de Laferrere, sigue generando consternación entre familiares, amigos, vecinos y la sociedad toda.

Hasta el momento hay dos personas que han sido detenidas por el hecho, mientras que este martes la gente volvió a expresarse en las calles y cortaron la Ruta 21 a la altura del lugar de los hechos.

También se acercaron marchando hasta la Fiscalía que lleva adelante el caso, para reclamar justicia y que no se cambie la carátula de la causa que se les sigue a quienes conducían los autos a gran velocidad y provocaron la muerte al menor.

Los padres de Tahiel, quienes también resultaron heridos debido a la picada mortal, encabezaron la marcha pero optaron por mantenerse en silencio, en medio de un clima de indignación y dolor generalizados.

De acuerdo a la reconstrucción hecha por los investigadores, el hecho tuvo lugar en la esquina de Ruta 21 y Soldado Sosa, cuando dos jóvenes a bordo de Volkswagen Vento y un Chevrolet Corsa corrían una picada. N. O. de 22 años, el conductor del Corsa rojo, perdió el control de su vehículo y chocó contra un Volkwagen Fox a bordo del que circulaba con normalidad una mujer, que fue la que finalmente atropelló a Tahiel Contreras y lo mató en el acto.

Los padres de Tahiel también fueron atropellados y recibieron el alta este lunes, por lo que se aguarda que en las próximas horas, cuando estén en condiciones de hacerlo, vayan a declarar ante la fiscal del caso, Patricia Ochoa.

“El conductor del Volkswagen será indagado en las próximas horas”, dijo Ochoa, fiscal general de La Matanza. De existir una condena, podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Así mismo, el conductor del Corsa rojo, Olivera, fue detenido la noche del domingo en estado de shock en el lugar del hecho, de donde no atinó a escapar. El joven tiene 22 años y fue imputado por la fiscal por el mismo delito que el otro automovilista.

Lo que ha quedado en claro es que la mujer que iba en el tercer vehículo, un Fox, no estaba involucrada en la picada que corrían los otros dos sino que “circulaba cumpliendo con las medidas reglamentarias”. A pesar de esto, tras ser chocada desde atrás fue ella quien terminó embistiendo a la familia de Tahiel y declarará en la causa como testigo.