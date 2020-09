Donación encabezada por Fabiola Yáñez.

La primera dama, Fabiola Yañez, como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación Argentina (FBNA), hace realidad la donación de equipamiento para salas de espera pediátricas, en ciento cincuenta centros de atención primara de todo el país.

Las elecciones de los establecimientos, a las cuales les llegará la ayuda, surge de un relevamiento realizado en conjunto con la secretaria de equidad del Ministerio de Salud de la Nación y será operativizado por la Cruz Roja Argentina.

La firma del acuerdo, para la puesta en marcha del programa, se realizó en la sede del Banco Nación Argentina del cual participaron: la primera dama y presienta honoraria de la FBNA, Fabiola Yañez; el presidente de la entidad, Eduardo Hecker; el presidente de la FBNA, Matías Tombolini, y el presidente de la Cruz Roja Argentina Diego Tipping.

Con la niñez como eje prioritario, la primera dama, aseguró que “Nuestro objetivo es promover la ambientación de áreas de juego terapéuticas y amigables, en 150 centros sanitarios del país. Queremos amenizar el trabajo y la espera de las familias en los centros primarios de atención. Entre nuestras prioridades fijamos atender a la población más vulnerable y a los establecimientos con mayores necesidades de recursos contemplando la realidad y diversidad de cada una de nuestras provincias”.

Para la elección de los establecimientos se tuvo en cuenta el contexto institucional del sistema de salud, y también el social, cultural, y económico de las jurisdicciones. Se enfatizó primordialmente en las salas de espera de los establecimientos pediátricos del país, para la confección de los “kits” que se enmarcan en el “Proyecto de Ambientación de Salas de Atención Pediátrica Amigables”.

Donación de equipamiento durante la pandemia.

Este programa permite crear espacios de calidad y calidez, para la población que asiste y el personal de salud que presta servicio, en este difícil contexto de pandemia.

El acto a cargo de la Primera Dama.