Crisis económica en Argentina. NA.

El Producto Bruto caerá 12,1% en 2020 y la Argentina necesitará tres años para recuperarse, según el proyecto de Presupuesto 2021 enviado hoy al Congreso.

Las proyecciones indican que en el 2021 la economía solo crecerá 5,5%, mientras que en 2022 la recuperación será del 4,5% y en el 2023 del 3,5%, de acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda.

En materia de inflación, se prevé que el año cierre con una escalada del 32%. En 2021 se prevé reducirla apenas al 29%, en 2022 al 24% y en 2023 al 20%.

Sobre la cotización del dólar, el proyecto prevé que el oficial se ubique en $ 81,40 cuando cierre este año.

Para fines de 2021 se lo ubica en $ 102,40, en 2022 en $ 124,80 y en 2023 en $ 146,60.

El proyecto prevé una caída récord de la inversión este año, del 25,6%, producto de la pandemia de coronavirus.

En cambio, para el 2021 la inversión subirá 18,1%, en 2022, 10,1% y en 2023, un 6,6%.

El déficit primario objetivo para el año próximo equivale al 4,5% del Producto Bruto.

En cuanto a la balanza comercial, se prevé terminar el 2020 con un saldo favorable de u$s 17.260 millones.

En 2021 se espera alcanzar los u$s 15.087 millones, en 2022 los u$s 14.302 millones y en 2023 los u$s 12.928 millones.

"El Presupuesto 2021 es realista y está basado en supuestos prudentes acerca de la evolución futura de la economía local", indicó el Palacio de Hacienda.