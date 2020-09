MARCELO GALLARDO, NA

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, lanzó hoy otra de sus profundas críticas a la dirigencia del fútbol argentino, ante la inacción que considera existió respecto del retorno de los entrenamientos y el inicio de la Liga Profesional (LPF), debido a la pandemia de coronavirus.

"Vamos viendo y nadie ve nada. Entiendo el contexto, pero no nos podemos quedar parados todo el tiempo, porque está comprobado que frenamos seis meses y hoy entrenamos todos los equipos en el peor momento de contagios", sostuvo Gallardo, en conferencia de prensa virtual.

"¿Por qué no iniciamos antes? ¿Porque hoy económicamente nos están empujando a jugar sí o sí? Cuando nos apremia la situación, ahí sí salimos. ¿Por qué no visualizar, ir programando, que se vaya discutiendo? Le pregunto a mi presidente (Rodolfo D´Onofrio) y no me da respuestas", agregó.

En ese sentido, Gallardo opinó que "venimos metiéndonos solos en una situación de no mucha claridad, seguramente algunos dirigentes se sienten tocados y van a decir que están trabajando".

"Pero ¿ustedes saben de algo, ahora está de moda hablar off the record, hablar por abajo? Todos tiran sin ninguna certeza, ni ninguna claridad. Esa pregunta hay que hacérsela a los líderes de nuestro fútbol, para saber dónde estamos parados. No soy un idiota que no sabe que estamos en situación de pandemia, pero nosotros estamos por salir a jugar a otro país", completó.

Y cerró: "No es a como dé lugar y a cualquier precio. Venimos hace seis meses conociendo lo que nos afectó éste virus, al principio desconocíamos por completo, después fuimos teniendo un poco más de orientación, empezamos a aprender de qué se trataba y después de transitar todo este proceso", analizó, sobre sus cambios de posición desde marzo hasta la actualidad.