INCENDIO EN LINIERS

Un enorme incendio se originó en una cervecería del barrio de Liniers y tres personas debieron ser asistidas por inhalación de humo. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al Hospital Santojanni.

Por el despliegue de los bomberos y las ambulancias estuvo interrumpido el tránsito en las calles Rivadavia y Miralla. Hasta ahora se desconocen los motivos que originaron el fuego.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó que la situación ya está controlada, aunque advirtió que las llamas y el humo espeso eran de gran magnitud: "El local tenía mucha madera, algo que nos preocupó. Pero no evaluamos la posibilidad de evacuar a los vecinos".

En cuanto al estado de salud de las tres personas que debieron asistir, el doctor aseguró que dos de ellos ya están estables y el otro, un hombre de unos 40 años dueño del comercio, tuvo que ser trasladado al Hospital Santojanni.

Crescenti aseguró que ningún oficial de policía, del SAME y bomberos sufrieron heridas. El local quedó totalmente destruido, pero el fuego no se extendió a otras lugares de la zona.

Voceros de la Policía de la Ciudad informaron que "el local mide 40 por 20 metros, consta de planta baja y primer piso con un sector descubierto en el contrafrente".

Por último, reportaron que el fuego se inició en el "primer piso, en medidas aproximadas de 10 por 9 metros, y en sector terraza cubierto de 8 por 7 metros", y que acudió al lugar la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires.