CAMPO. PROTESTA DE TRACTORES

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cobró mucha importancia en estos tiempos debido a la problemática se generó a partir de la pandemia de coronavirus que afecta la economía del país. Es una de las entidades agropecuarias más críticas de la actual administración nacional. El campo está preocupado por la situación actual que pasa y por estas horas decidieron elogiar la meritocracia y pedir "menos populismo decadente".

Este martes, el presidente Alberto Fernández dijo en su visita a San Juan que el mérito no es el camino para el crecimiento y volvió a repetirlo en Tigre.

"El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza y es ahí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres", sentenció el mandatario.

Fue entonces que la dirigencia de CRA destacó en un documento que "El presente de Argentina exige mucho más mérito y menos populismo decadente. Los dirigentes que conducen a sociedades prósperas, han llegado por sus méritos personales, los que desprecian el mérito individual, sólo generan fracasos y desesperanza".

"Desde CRA reivindicamos el mérito personal para el crecimiento de una sociedad. También nos gustaría que fuera el mérito el valor que sustente la conducción política e instamos a las autoridades nacionales a retomar la meritocracia como elemento de desarrollo personal y en sociedad. En estos días donde algunos pretenden llevarse por delante a la Justicia, nada más simbólico que estas desafortunadas afirmaciones; no hay nada más justo que dar a cada uno según su mérito y esfuerzo", agrega el texto.

"Fue una pésima señal", sostuvieron los integrantes de la entidad, que preside el entrerriano Jorge Chemes en torno al discurso presidencial.

"Siempre hemos confiado en el esfuerzo, la perseverancia, la educación, el riesgo, la innovación y el mérito como elementos dinamizadores de la vida en sociedad. Lo aprendimos de nuestros abuelos y lo visualizamos en su ejemplo de dedicación y sacrificio; ellos nos legaron esos valores, nosotros queremos sostenerlos y acrecentarlos, enseñándoselos a nuestros hijos", destacaron.

"No hay sociedades quietas y uniformes, hay distintas capacidades personales y es precisamente el mérito; como conglomerado de otros principios; lo que permite el crecimiento individual de las personas. No es igualando hacia abajo en donde las personas se desarrollan y crecen, no hay sociedades que progresen en base a una igualdad artificial, sino en la capacidad, el esfuerzo y la voluntad de progreso de cada individuo", aseguraron desde el CRA en el documento que dieron a conocer sobre sus quejas al actual gobierno presidido por Alberto Fernández.