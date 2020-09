UN NENE CAMINABA SOLO POR LAS VÍAS DEL TREN ROCA.

Este martes por la tarde, el conductor de una formación del Tren Roca logró evitar una tragedia cuando accionó el freno de emergencia y evitó chocar a un nene que caminaba por las vías.

El hecho ocurrió en menos de un minuto este martes apenas pasadas las 16 horas, cuando Damian Solari, un maquinista de 32 años, conducía la formación 5540 del Tren Roca, entre las estaciones de Glew y Guernica, del ramal que une la estación Constitución con Alejandro Korn.

Mientras la formación estaba en marcha, el hombre divisó a lo lejos a un niño que caminaba solo por las vías. En ese momento, el conductor aplicó los frenos para evitar chocarlo “y como es una zona de recta tuvo tiempo de aplicar el freno de emergencia y que la formación se detuviera antes de arrollarlo”, explicaron desde Trenes Argentinos al portal 0221.

La maniobra fue captada por las cámaras de seguridad que registraron el tenso momento que vivió el conductor dentro de la cabina y la escasa distancia entre el punto en que se detuvo el tren y donde permanecía parado el nene.