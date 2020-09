Por Teo Coquet

Tenemos que remontarnos al 12 de marzo para hablar de lo que era el último partido de Racing por Libertadores pre pandemia. Es decir, los de Beccacece no jugaban por Copa desde hace 189 días. Ese encuentro fue por la jornada 2, donde la Academia había tachado a Alianza Lima en el Cilindro con un gol de Nicolás Reniero.

Hoy 17 de septiembre, la pelota volvió a rodar en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Partido que, a pesar de ser el regreso de los jugadores al certamen sudamericano, prometía por el nivel de ambos equipos, por lo menos antes del la pandemia mundial. Racing y Nacional lideraban el grupo F con 6 unidades, donde también se encuentran Estudiantes de Mérida (3 puntos) y Alianza Lima (0 puntos).

¿La ventaja que parecía tener el jugador de Nacional? El rodaje y el físico. El Campeonato Uruguayo retomó sus riendas el 8 de agosto. "El Bolso" retornó un día después, el 9 de agosto en un empate ante Peñarol. Pero lo dijo Marcelo Gallardo, entrenador de River, en su conferencia de prensa: "Los futbolistas argentinos en general tienen una personalidad y un carácter que resurge en situaciones adversas". Y así fue la presentación de Racing en el primer tiempo. Intentar que el fútbol fluya y gobernar desde el pitazo inicial. Quizás con poca precisión, pero intentar mantener el dominio. Las bandas fueron claves en los primeros 45 minutos. Hector Fértoli y Benjamin Garré como principales descargas en zona ofensiva y Darío Cvitanich como único punto de referencia en el área rival. Los de Montevideo parecían estar totalmente perdidos.

Pero en la segunda mitad iba a cambiar la historia. Los dirigidos por Gustavo Munúa salieron a jugar como un equipo bien uruguayo. Aguerridos en cada dividida y a golpear de contra. La presión sobre la salida desde el área de Gabriel Arias fue clave para generar el penal que le abrió el arco a la inexorable ley del ex. Gonzalo Bergessio pasó por Racing en 2006, donde jugó 35 partidos y anotó en 13 ocasiones. 14 años más tarde facturó en contra, desde el punto del penal a los 8 minutos del segundo tiempo, con la camiseta de Nacional. ¿Podía pasar algo peor? Sí. Un minuto más tarde, Augusto Solari vería la tarjeta roja. El mediocampista no jugaba desde el 25 de agosto de 2019 y a los 9 del ST se retiraba expulsado. Desde esas dos acciones, La Academia no supo volver a meterse en el juego. Ojo, Nacional tampoco. El partido fue una representación perfecta de lo que es volver a jugar después de una pandemia.

La punta del grupo F cruza el Río de La Plata. Nacional se colocó como líder con puntaje perfecto. Su próximo encuentro será en Venezuela, ante Estudiantes de Mérida. Por otro lado, su escolta buscará triunfar en tierras peruanas, frente a Alianza Lima.