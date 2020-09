CARLOS MELCONIAN. NA.

Las nuevas medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional, referidas a más restricciones para poder comprar dólares ha generado fuerte rechazo y no poca preocupación. No solo en la población en general, sino también entre los principales economistas y expertos en la materia.

Con este marco, es que habló Carlos Melconian. El economista se mostró muy duro y crítico contra lo decidido por el Gobierno de Alberto Fernández y no se calló nada.

Así, criticó la credibilidad del sistema político actual y aseguró que "la gente está hinchada las pelotas, hoy no puede creer en nadie".

"Acá siempre la casa se hizo de paja y frente a estos eventos vuela todo por el aire. Venía atando todo con alambre y le cayó la pandemia encima", dijo Melconian.

Melconian también estuvo muy claro y crítico respecto de la situación con el nuevo cepo al dólar.

En ese sentido, manifestó en entrevista con TN que "el mercado de cambio ha sido un talón de Aquiles con varios formatos cambiarios, varios ideologías, con cepo o sin cepo. La sociedad argentina es bimonetaria por no decir unimonetaria para el ahorro y transacciona en otra moneda, a la que desprecia".

"Hubo que multiplicar esa moneda que el argentino no quiere hasta 2 billones de pesos por más que después la absorbieron. El argentino no quiere su moneda. Esto va a continuar pasando por más que cierres todas las compuertas hasta que no tengas previsibilidad, no haya chicanas, haya políticas de estado", dijo.

"Las medidas que tomaron no son la solución. Cuando me preguntan cuánto va a crecer la economía argentina en 2021 o 2022, ¿qué estamos haciendo hoy para que eso ocurra? No discutamos al pedo", agregó a sus conceptos Melconian.

De todos modos, no fueron los únicos temas abordados por el economista. Del mismo, sostuvo: "Me preocupa el respeto a la propiedad privada, la confiscación me preocupa cuando se te ponen cinco funcionarios al frente que han decidido que inventan un impuesto, en nombre de quién deciden?".

"No acepto que un político me diga 'estabamos fenómeno y me metó la pandemia', mentís. Pero igual con todas estas mentiras, veo bajísima credibilidad en todos. Si la gente tuviera que votar, pobre, tiene un matete bárbaro en la cabeza. No puede creer en nadie", finalizó diciendo Melconian.