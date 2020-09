PRUEBAS DE VACUNA CONTRA CORONAVIRUS. REUTERS.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 llevó a que los investigadores, químicos, y profesionales de la salud estén trabjando contra reloj y agotando todas sus posibilidades para llegar a descubrir la vacuna para luchar contra la propagación del virus. Sin embargo, las noticias siguen sin ser alentadoras. Sobretodo, si se tiene en cuenta las últimas declaraciones del director ejecutivo del mayor fabricante de vacunas del mundo.

Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute of India, dijo al respecto que la vacuna definitiva llegará a fines de 2024 y no antes. También destacó que el problema más importante está en las empresas farmacéuticas que no incrementan la producción con la rapidez suficiente para que la vacuna llegue a la población mundial.

Cuando ya pasaron 6 meses desde el inicio de la pandemia mundial, muchos países incrementaron su trabajo para llegar la vacuna eficaz contra el coronavirus. La reciente declaración del especialista arroja serias dudas sobre las afirmaciones de los políticos que prometieron vacunas para el próximo mes. De todos modos, Poonawalla no es el primero en adelantar estas “malas noticias”.

En mayo de este año, el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, estimó que pasarían de cuatro a cinco años antes de que la pandemia fuera controlada. También sostuvo que una vacuna “parece por ahora la mejor salida”, pero no era una solución milagrosa. El pronóstico del ejecutivo se ve contrario a las versiones conocidas en el transcurso de las últimas semanas, las cuáles deslizaron que antes de fin de año iba a haber una vacuna aprobada y distribuida alrededor del planeta.

Como fuera, Poonawalla remarcó que lasfirmas farmacéuticas no están aumentando la capacidad de producción con la rapidez suficiente para vacunar a la población mundial en menos tiempo.

“Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta”, enfatizó en diálogo con Financial Times. Además, calculó que, si es una vacuna de dos dosis, el mundo necesitará 15 mil millones de dosis.

“Sé que el mundo quiere ser optimista al respecto pero no he oído de nadie que se acerque ni siquiera a ese nivel en este momento”, destacó. Serum Institute se asoció con cinco empresas farmacéuticas internacionales, incluidas AstraZeneca y Novavax, para desarrollar una vacuna contra el Covid-19 y se comprometió a producir 1.000 millones de dosis, de las cuales la mitad se distribuirán en la India.