EL PRESIDENTE EN HOSPITAL CHURRUCA. CANAL 26.

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de presentación de las obras del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos del Hospital Churruca Visca.

El presidente subrayó este mediodía que la Argentina está "muy lejos de haber superado" la pandemia de coronavirus, al tiempo que afirmó que "por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas".

"El esfuerzo que cada uno pueda hacer es importante. Por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho. Estamos muy lejos de haber superado el problema", sostuvo el jefe de Estado.

Noticias relacionadas

Así mismo expresó su reconocimiento a "los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad", cuya tarea "se multiplicó por el esfuerzo durante la pandemia" de coronavirus.

Alberto Fernández reconoció hoy una "deuda" del Estado en el salario de los miembros de las fuerzas de seguridad y anunció que ordenó "empezar a regularizar los ingresos de oficiales y suboficiales para que, en un tiempo no mayor de 18 meses, todos los ingresos no remunerativos formen parte" del salario.

"Sé que durante muchos años no fueron bien tratados, así como las fuerzas armadas y la administración pública nacional. Ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios", dijo el mandatario en un acto en el hospital Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.

Your browser does not support the video element.

ANUNCIOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ. CANAL 26.

Fernández subrayó que "hay una responsabilidad social y política también" frente a la pandemia de coronavirus, reafirmó que "está lejos de haberse superado el problema" y confirmó que esta tarde será dictado "el decreto para tratar de profundizar donde debamos profundizar las medidas para evitar el contacto" entre las personas.

El Presidente expresó hoy su reconocimiento a "los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad", cuya tarea "se multiplicó por el esfuerzo durante la pandemia" de coronavirus.

Junto al jefe de Estado se encuentra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; y sus pares de Gendarmería, Andrés Severino; de Prefectura, Mario Farinon; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; y el director del Complejo Médico Churruca Visca, Norberto Grisolia.

Your browser does not support the video element.

ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL HOSPITAL CHURRUCA. CANAL 26.

"El esfuerzo que cada uno pueda hacer es importante. Por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho. Estamos muy lejos de haber superado el problema", sostuvo el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario anticipó que esta tarde firmará un DNU "para profundizar las medidas" sobre el distanciamiento social en la nueva etapa de la cuarentena.