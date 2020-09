EL CHAQUEÑO PALAVECINO TIENE CORONAVIRUS DESDE LA SEMANA PASADA.

El cantante de folklore Oscar "Chaqueño" Palavecino, que tiene coronavirus desde la semana pasada y estaba aislado en su casa de la localidad salteña de Rosario de Lerma, fue internado en las últimas horas en una sala de terapia de una clínica de esa provincia.

Así se indicó en un parte oficial publicado este viernes en las redes sociales del músico, en donde se confirmó que el cuadro del folclorista se complicó y que por eso fue trasladado a una clínica de la ciudad en la que vive.

"Como se confirmó hace una semana, luego de realizarse el hisopado el Chaqueño Palavecino dio positivo en Covid-19. Comenzó con síntomas de tos y un malestar en la garganta y lo enviaron a hacer reposo en su casa, en Rosario de Lerma, para cumplir con el aislamiento", se informó.

Y se agregó: "En los últimos días tuvo una leve desmejoría, sintiendo un fuerte dolor de cabeza y dolor corporal, tos y falta de aire, por lo cual el equipo médico que sigue su evolución, luego de realizarle una tomografía y confirmar una leve infiltración en el pulmón, decidió internarlo preventivamente".

El músico, según el comunicado, "permanece estable": "queríamos contarles cómo se encuentra transitando el virus dadas las diversas versiones que circulan", se aclaró.

La semana pasada, el folklorista tuvo que suspender un show online que tenía previsto para la Fiesta Nacional de la Nuez, que se realizará mañana sábado, luego de recibir el resultado de su hisopado.

El "Chaqueño" se encuentra internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad, de Rosario de Lerma.

"Estoy aislado con mucho vino y asado", había bromeado el músico cuando se conoció su positivo y estimaba que no debería ser internado.

En diálogo con Cadena 3, había afirmado: "Se ha venido a meter a mi casa este bicho, que no es ni amigo y se ha colado acá. Ya lo sacaré zumbando".

"Hoy Salta es un peligro. Anda por todos lados este bicho. Dicen que a la mayoría nos va a suceder. Yo me he cuidado muchísimo y me arrinconó. Seguramente vamos a salir de todo esto. No hay por qué temer tanto", consideró en ese momento. Y agregó: "Está todo bien y estoy haciendo todo lo que dicen los médicos. Miedo no le tengo, para nada".