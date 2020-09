EL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO INSISTIÓ EN LA VUELTA A CLASES AL AIRE LIBRE.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió hoy en su pedido al Gobierno nacional para que autorice el retorno progresivo de las clases al aire libre y destacó que se pueden sacar "las sillas y pupitres a la calle".

"Si es necesario, saquemos las sillas y pupitres a la calle", subrayó el mandatario porteño en conferencia de prensa, al explicar las condiciones del aislamiento en la Ciudad a partir del próximo 21 de septiembre.

Rodríguez Larreta detalló que la propuesta de su administración -que ya fue presentada al Ministerio de Educación- apunta a los 6.500 alumnos que perdieron el contacto con la escuela, los de primer grado y los de quinto año.

"Para nosotros la prioridad número uno es la educación, desde el 16 de marzo los chicos y chicas no tienen clases y vienen haciendo un enorme esfuerzo para mantener el contacto", señaló el mandatario porteño, pero resaltó: "Todos sabemos que no es lo mismo".

Remarcó que es "consciente" de que no se puede volver a las clases "como antes", pero recalcó la necesidad de "retomar con algún grado de presencialidad".

"No hay nada que reemplace la sociabilización de los chicos, hacer trabajos en grupo, es una parte fundamental del aprendizaje, y tampoco es lo mismo para las familias, especialmente para las madres", señaló el jefe de Gobierno.

En la sede de Parque Patricios, indicó: "Obviamente, somos conscientes de que hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver como antes, pero también somos conscientes de que en forma gradual se tiene que retomar con algún grado de presencialidad".

En tanto, aseguró que la Ciudad atraviesa una meseta de casos que es "alentadora", porque pese a la apertura de actividades la cantidad de contagios se mantiene.

"Es una estabilidad en un nivel alto, pero una estabilidad alentadora, porque hemos estado sumando actividades gradualmente y con mucha prudencia y los casos se mantienen", subrayó el mandatario porteño, y detalló que "lo más importante es seguir profundizando el plan sanitario, que consiste en testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos".

Sobre las aperturas, anunció que a partir del lunes continuará la habilitación de bares y restaurantes y que incluirá "espacios al aire libre que estén dentro del local", además de la construcción privada.

"Vamos a seguir sumando a partir del lunes a los locales gastronómicos que no tenían permiso anterior para tener mesas en la calle, para que todos puedan trabajar", señaló Larreta, y agregó que se incluirán -siempre con protoclos- "todos los espacios al aire libre que estén dentro de la propiedad del local".

El jefe de Gobierno indicó que también las empresas de construcción "van a poder pedir a partir del lunes los permisos para que las obras mayores a cinco mil metros cuadrados" se retomen, y destacó que "la construcción genera muchísimo trabajo".