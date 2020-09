CAÍDA DE VENTAS EN SUPERMERCADOS. NA.

El 55,6% de los supermercados indicaron que sus ventas disminuyeron en agosto, lo que representó un incremento de 4 puntos porcentual respecto a julio pasado, cuando el 51,6% informó mermas en en la cantidad de operaciones, según los resultados de una encuesta cualitativa realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para medir el nivel de actividad de distintos rubros en medio de la pandemia.

En tanto, en el caso de las empresas de autoservicios mayoristas, la caída de ventas durante agosto alcanzó al 62,5% de las firmas, contra el 50% de la medición anterior, en este caso con un aumento de 12,5 puntos porcentual entre una medición y otra.

El Indec dio cuenta hoy de un nuevo informe especial de “Encuestas cualitativas de comercio durante la emergencia sanitaria”, en este caso, vinculado al comercio.

Expectativas de Precios: En un contexto en que las ventas bajaron durante agosto, lo mismo se dio en las expectativas de suba de precios, con proyección de morigeración para el corto plazo. Mientras que en julio el 66,7% de los supermercados declaró que esperaban que los precios promedio de venta aumentaran en el siguiente mes, en agosto dicho porcentaje se redujo al 61,1%. En el caso de los autoservicios mayoristas, un 75 % de los informantes espera un aumento de precios promedio de venta para septiembre. Si bien esta proporción es mayor a la de los supermercados, muestra una tendencia decreciente respecto del 92,9% informado en julio para agosto.

Empleo: Respecto al empleo, el 83,3% de los supermercados considera que no habrá cambios en el número de personas empleadas durante septiembre, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, el 87,5% no espera variación. Estas cifras, mostraron un deterioro respecto a la medición anterior, cuando el 84,8% de los supermercados considera que no habría cambios en el número de personas empleadas durante agosto, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, el 92,9% no esperaba variación. Para el 60% de los supermercados cuyas ventas disminuyeron, las caídas alcanzaron hasta un 20%, destacó el Indec.

Consumo: Las cifras de la caída del consumo durante agosto del Indec resultaron coincidentes con los relevamientos efectuados por otros organismos oficiales e instituciones privadas. Por ejemplo, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marcó en agosto un incremento de apenas 11,7% en relación con igual mes del año pasado, equivalente a una retracción en términos reales de 21,6%. El comportamiento del IVA reflejó los efectos sobre la recaudación que tiene la evolución de la actividad económica y el mayor acogimiento a Planes de Facilidades de Pago.

“La caída en el nivel de actividad y las distintas medidas de política tributaria tendientes a aliviar la situación de los contribuyentes constituyen elementos relevantes para explicar el desempeño de los impuestos vinculados al consumo interno y el mercado de trabajo”, destacó la AFIP al dar a comienzos de septiembre, al dar a conocer el informe de la recaudación de agosto.

En tanto, desde el sector privado, el Instituto de Trabajo y Economía señaló que durante agosto, el Indicador Mensual de Consumo (IMC) registró una caída de 6,9% anual, y acumuló veintiséis meses en baja. En términos mensuales sin estacionalidad el consumo se retrajo 0,5% respecto de julio. Durante los primeros ocho meses del año el consumo cayó 9,5%, explicó el ITyE de la Fundación Germán Abdala. De cara a los próximos meses, “es esperable que el consumo continúe mostrando una importante retraída respecto de 2019. Sin embargo, el incremento de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y salarios postergado durante los últimos meses podría darle un impulso a la demanda”, sostuvo el informe de la Fundación Germán Abdala.