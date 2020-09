ACCIDENTE DE NACHO VIALE. CÁMARA DE SEGURIDAD. IMÁGENES SENSIBLES.

Dos semanas después del accidente que Nacho Viale sufrió con su moto, finalmente se dieron a conocer las imágenes del video del momento del choque.

Al ver el hecho, ha quedado en evidencia que la conductora del auto Peugeot 207 procedió con suma imprudencia y que dobló hacia la izquierda en la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe, un lugar en el que esa maniobra se encuentra prohibida.

El impactante video expone de qué manera Agustina Florencia Pérez, una mujer de 31 años de edad del partido bonaerense de Avellaneda, transitaba sobre la avenida Juan B. Justo en la esquina con Santa Fe y fue responsable de una maniobra no permitida.

Nacho Viale transitaba por avenida Intendente Bullrich en momentos en que chocó de manera muy violenta contra el Peugeot.

La conductora del auto no salió del vehículo, por lo que Viale debió ser auxiliado por una persona que cruzaba la calle. Luego otro automovilista llegó y llamó al servicio de emergencias.

EL MOMENTO DEL ACCIDENTE. IMÁGENES SENSIBLES.

En el acta policial quedó asentada la responsabilidad de Pérez, debido a que en la inspección ocular se pudo constatar que “en la intersección se aprecian sendas peatonales, líneas de detención vehicular, semáforos vehiculares o peatonales los cuales al momento de la inspección funcionaban concretamente, doble línea amarilla, delimitación de carriles, señalización horizontal sobre la calzada en ambas avenidas de giro y cinco cámaras tipo domo”.

Luego deel choque, se trasladó a Viale al hospital Rivadavia, donde le practicaron estudios para descartar cualquier lesión de gravedad. Desde el centro médico, Viale publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto”.