INCENDIO DE CAMIÓN. IMÁGENES SENSIBLES. FOTO: SOLO TRÁNSITO.

En horas de la mañana de este sábado, tuvo lugar un violento accidente en la Panamericana, en su mano hacia la Capital Federal, que involucró a un camión y una camioneta, el cual terminó estallando e incendiándose.

El camión chocó previamente contra una camioneta Ford 100 que se encontraba detenida al borde del camino por problemas mecánicos. Tras el fuerte impacto, se desató un incendio de grandes proporciones que llevó al cierre obligado de los cinco carriles de la autopista mano a Capital.

Según informaron fuentes policiales que se encontraban presentes, no se registraron heridos en el accidente.

El accidente sucedió a la altura de la ruta 202 de la autopista. El conductor de la camioneta estaba en el segundo carril lento en momentos en que el camión marca Scania con acoplado lo impactó sin haberlo advertido previamente.

Los cinco carriles que van en sentido a Capital estuvieron obstruidos por más de una hora. Después de las 11, liberaron dos de ellos.

Testigos presenciales del hecho pudieron captar las impresionantes imágenes en video.

IMPACTANTE VIDEO CAPTADO POR TESTIGOS. IMÁGENES SENSIBLES.