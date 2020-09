Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del comercio en Chile.

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile , entidad que concentra a todos los sectores económicos de ese país, como el comercio, la agricultura, la pesca, la minería, la industria, la construcción y la banca, habló sobre como ve impactadas las políticas Argentinas a las multinacionales.

Una de las conversaciones más activas las generó la chilena Falabella de emprender la retirada de la Argentina instaló en la conversación pública el verdadero “clima de negocios” que impera en el país. Y dejó en claro además la mirada que tienen las empresas extranjeras sobre el rumbo económico que eligió recorrer el gobierno que encabezan Alberto Fernández.



Un dato no menor es que Argentina hoy es el segundo país en el que más invierten las empresas chilenas fuera de su territorio. Según un informe elaborado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de ese país, el desembolso de capitales chilenos en la Argentina sumó US$ 18.437 millones entre 1990 y 2016, el segundo monto más elevado a nivel mundial después de Brasil.

En una entrevista Sutil dice: "No quisiera hablar puntualmente del caso Falabella. Pero puedo decir que la visión general de los empresarios chilenos sobre la Argentina no es positiva. Lo que veo con preocupación es que en Argentina no hay terreno fértil para hacer inversiones"

"Porque en Argentina tienes una cantidad importante de informalidad. Y una situación de impuestos difícil de soportar. Además, hay una complejidad en la estructura administrativa desalentadora. Hay un alto grado de conflictividad", detalla el líder de la Confederación.

"Este Gobierno está tomando medidas similares a las que ocurrieron en el pasado, sobre todo en el segundo gobierno de la señora Fernández de Kirchner. Vemos que las empresas chilenas se van porque hay un claro sesgo anti mercado, anti empresa. Entonces, es preocupante que la administración de Alberto Fernández siga en esa línea", afirma Sutil.

En relación al terreno para realizar inversiones en Argentina, el presidente de la Confederación declara: "Es que cuando tu estás mirando todas las variables, cuando miras las condiciones generales, hoy en día no existe en la Argentina una política pro empresa, pro inversiones. Eso hoy sencillamente no existe".

"Es un país donde hay un sentimiento de mucha desolación y de falta de inversión. Hay un proceso permanente de desinversión, de los extranjeros pero también de los empresarios argentinos. Lo vemos todos los días, hasta los argentinos sacan cada vez más recursos, pero no solo empresarios, también los profesionales, la clase media. La gente prefiere invertir en el exterior. Hoy un panadero, por decir algo, no piensa en ampliar la producción, sino en sacar su dinero afuera. Eso es insostenible", sostiene Sutil.

Un gran indicador para la inversión son los niveles de confianza que arrojan consultoras privadas para invertir en Argentina: "No están dadas las condiciones para generar confianza. Las opiniones de sus autoridades son muchas veces desafortunadas y poco creíbles en términos de respeto a la inversión. Es un proceso que viene desde hace muchos años. Hubo un breve paréntesis durante el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Pero ahora se volvió a atacar a las empresas. En los años anteriores las empresas chilenas han sufrido no ya ataques del Gobierno, sino de una agrupación afín al Gobierno, como La Cámpora. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Y es inconcebible para el caso de la Argentina, un país muy rico, que tiene muchísimo talento humano, que muchas veces termina migrando".

"En Argentina lo que más afecta es que se pierde mucha competitividad. Es muy caro de operar. Las compañías no pueden resistir. Es un problema", cerró en cuanto a la estabilidad de una multinacional en el país.