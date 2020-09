DIEGO SCHWARTZMAN EN ROMA. REUTERS.

El porteño Diego Schwartzman (13 del ranking mundial) venció hoy al canadiense Denis Shapovalov (21°) y se metió en la final del Masters 1000 de Roma, Italia, tras el cimbronazo de haber superado al español Rafael Nadal (2°), el rey del polvo de ladrillo.

El "Peque" se impuso con parciales de 6-4, 5-7 y 7-6 (4) en un duro encuentro que se extendió durante más de tres horas y que tuvo varios idas y vueltas que mantuvieron al argentino contra las cuerdas en varias ocasiones, aunque logró reponerse y quedarse con el set definitivo en tie break con una gran actuación.

De esta manera, Schwartzman accedió a la novena final de su carrera, primera en competencias de la serie Masters, y segunda del año tras la que perdió en el ATP 250 de Córdoba ante el chileno Cristian Garín, en febrero pasado.

El porteño llegó a la competición como octavo preclasificado y venía de dar la sorpresa en los cuartos de final al superar a Nadal por 6-2 y 7-5, en lo que significó su primera victoria en diez enfrentamientos frente al español.

Ahora, Schwartzman chocará con Novak Djokovic, número uno del mundo y cuatro veces campeón en la capital italiana, en el partido definitorio del certamen que se llevará a cabo mañana.

EL "PEQUE" PASÓ A LA FINAL DE ROMA. CANAL 26.

El serbio, que sólo sufrió una derrota en lo que va del 2020 -fue descalificado del US Open por pegarle un pelotazo en el cuello a una jueza de línea- llegó a la final tras vencer al noruego Casper Ruud, número 34 del ranking, por 7-5 y 6-3.

El Masters 1000 de Roma es uno de los torneos más importantes de la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros y reparte premios por 3.465.045 euros.