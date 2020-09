JUEZ GERMÁN CASTELLI. NA.

Uno de los tres jueces desplazados por el Gobierno, Germán Castelli, habló sobre su situación personal este domingo y manifestó que está confiado en que la Corte Suprema "en última instancia y por la abrumadora prueba en favor mío va a encauzar el tema", luego de haberse considerado destituído por la maniobra oficialista en el Senado de la Nación.

Castelli, sostuvo que "los jueces de la Corte conocen el funcionamiento del sistema" y que su demora a la hora de dar una resolución al tema "puede traer una afectación institucional como está pasando" ahora. Según el magistrado, en su caso "le erran en el cálculo del tiempo" y dejaron pasar tantos días que actualmente está "destituido".

Así mismo, expresó en una entrevista radial: "Se acaba de activar mi remoción temporaria. Le digo a la Corte que evite mi remoción temporaria y Casación, que es el cuarto poder, toma partido por el Ejecutivo a instancia de la parte demandada con imprudencia".

En medio de estas circunstancias, Castelli manifestó además que confía en que "la Corte, en última instancia y por la abrumadora prueba en favor mío va a encauzar el tema".

"Lo cierto es que el día de ayer a la tarde, por segunda vez, Casación se pronunció respecto a mi caso, yo pedí a la Corte no solo en el per saltum para que evite mi remoción sino como superintendencia para que resuelva mi caso. Lo que sucede es la Corte la tiene relegada en Casación y ahí me dicen que vuelvo a San Martín por mayoría", dijo el magistrado desplazado por el oficialismo.