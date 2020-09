LA VISIÓN DEL ASTRONAUTA. FOTO: TWITTER IVAN VAGNER.

En el pasado mes de agosto, el astronauta ruso Iván Vágner, que integra la tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), difundió un curioso y llamativo video de la aurora polar sobre la Antártida que que pudo captar desde el espacio. Lo más interesante es que en la grabación también se apreciaban claramente cinco extraños objetos luminosos que vuelan en fila, unos al lado de otros, sobre la órbita terrestre.

Para poder explicar a estos ovnis, el astronauta envió el video a la administración de la agencia espacial rusa Roscosmos, y también al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Luego de este procedimiento, el cosmonauta finalmente reveló públicamente el misterio de las extrañas luces grabadas en el video en cuestión.

"Una vez más nuestros (objetos) extraños pasaron en formación en los segundos 00:24-00:30 del nuevo video espacial de lapso de tiempo. ¡El misterio parece estar resuelto! Son satélites", escribió Vágner a sus 32.000 de seguidores de Twitter. "Сada vez hay más y más. ¡Pronto, el cielo estará lleno de naves espaciales!", expresó el cosmonauta.

Iván Vágner integra la 63ª expedición de la EEI, donde trabaja junto a su colega de Roscosmos, Anatoli Ivanishin, y al astronauta de la NASA, Christopher Cassidy desde el pasado mes de abril.

Los tres van a volver a la Tierra el próximo mes de octubre.

