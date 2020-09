Beatriz Sarlo, ensayista.

Beatriz Sarlo habló sobre algunas reflexiones sobre el gobierno de Alberto Fernández y la crisis que vive el país en este momento diciendo que "los últimos meses han sido catastróficos".

La ensayista declaró: "Cuando mirás las cifras que han aparecido en los diarios de hoy, de desocupación, pobreza, falta de inversiones, etc... Es un país que está muy cerca de la catástrofe. Es un país en crisis, pero muy cerca de la catástrofe".

En relación a la conciencia política de esto último, aseguró que "no se puede ser parte del gobierno y salir a decir 'quiero comunicarles, compatriotas y compatriotes, que estamos en crisis y esa puede ser terminal'. No se puede hacer ese discurso", analizó.

En cuanto a Cristina Fernández de Kirchner, Sarlo tuvo una opinión contundente: "Pensé que Alberto no iba a rifar su destino político a la obediencia de Cristina... Pensé que era un hombre ambicioso, es un hombre inteligente, y que no iba a poner su destino político en manos de Cristina. Me equivoqué por qué. Porque tendría que haber pensado, en primer lugar, que el 20% de votos que hizo la diferencia, eran de Cristina y que eso en política se paga. Después vas y los pagás, con ningún crédito UVA, lo pagás 'cash'".

"El Presidente puso en alto riesgo su capital político y, sobre todo, el que hubiera podido ir ganando... Cuando nombró los ministerios, cuando tuvimos más o menos el diagnóstico que venían fuertemente definidos por Cristina, excepto en el caso de Cafiero que es un hombre de Alberto. Entonces, la primera pulseada es de ella. A lo mejor, en algún momento, sobre todo si las cosas van mal, Alberto hace movimientos de mayor independencia", dijo Sarlo.

Sarlo con seguridad dijo: "La crisis que está viviendo la Argentina "es muy grave, y lo dicen todos los economistas desde Melconian a Lavagna, es una crisis muy grave". "La herencia lo que hace es que, a igual capacidad de mérito, no todos lleguen al mismo objetivo.

Sobre Alberto Fernández dijo: "es un poco elemental cuando habla, porque habla de pobres o de millonarios". "Y para hablar del mérito, lo que uno tiene que pensar es cuáles son los pasos que se da para recorrer un camino y en qué orden es la largada. Eso es fundamental", relató.