NOVAK DJOKOVIC EN ROMA. REUTERS.

El porteño Diego Schwartzman (13 del ranking mundial) dejó escapar esta tarde la inmejorable oportunida de quedarse con el Masters 1000 de Roma, tras caer derrotado por el serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-3.

Noticias relacionadas

El partido fue de trámite relativamente rápido, con poco más de dos horas de juego.

Schwartzman había comenzado bien el partido poniéndose 2-0, pero el primer set de la final del Masters 1000 de Roma fue finalmente para el serbio (1°), que ganó con un parcial de 7-5 en poco más de una hora de juego.



El segundo set fue más claro para Djokovic, quien finalmente impuso su jerarquía y experiencia para ganarlo por 6-3.

Lo del serbio fue demasiado para el argentino, quien peleó hasta el final pero no le alcanzó, aunque su papel en el torneo ha sido de los más destacado.



El porteño de 28 años chocó con Novak Djokovic, número uno del mundo y cuatro veces campeón en la capital italiana, en el partido definitorio del certamen que se llevó a cabo con amenaza de lluvias en el Foro Itálico.

DIEGO SCHWARTZMAN EN ROMA. REUTERS.



El serbio, que sólo sufrió una derrota en lo que va del 2020 -fue descalificado del US Open por pegarle un pelotazo en el cuello a una jueza de línea- llegó a la final tras vencer al noruego Casper Ruud, número 34 del ranking, por 7-5 y 6-3.



El torneo que se celebra en el histórico Foro Itálico tiene mucho arraigo para los argentinos, que lograron siete veces quedarse con el título (Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981, Alberto Mancini en 1989 y Gabriela Sabatini en 88, 89, 91 y 92) y acceder en otras nueve ocasiones a la final.

Your browser does not support the video element.

GRAN PARTIDO DE SCHWARTZMAN ANTE DJOKOVIC. CANAL 26.