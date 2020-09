RECLAMO DE TRABAJADORES DE LA SALUD. CANAL 26.

En el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en la Argentina, los trabajadores de la Salud se han puesto desde un primer momento al frente de la línea de combate y están expuestos al contagio, tanto o más que cualquiera.

Con ese contexto, y mientras la cantidad de enfermeros que se suman a la lista de los contagiados de covid-19 a lo largo y ancho de todo el país, trabajadores de la Salud se reunieron durante la tarde de este lunes frente a la Legislatura porteña.

La protesta fue subiendo en intensidad e incluso se llegaron a producir algunos incidentes en la puerta del edificio, cuando varios de los manifestantes pretendieron ingresar.

La respuesta de la policía fue inmediata y muchos de los participantes de la marcha denunciaron golpizas de parte de las fuerzas policiales.

De todos modos, más allá del reclamo por salarios, la protesta tuvo como objetivo que los enfermeros y enfermeras sean equiparados de alguna manera a los médicos de los centros de Salud.

Luego se fue calmando la situación, pese a que los manifestantes permanecían en la Legislatura y reclamaban por una sustancial recomposición salarial en el contexto complicado que están viviendo.

INCIDENTES EN LA LEGISLATURA. CANAL 26.