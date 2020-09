VIRÓLOGO CHRISTIAN DROSTEN. FOTO: DW.

Mientras la pandemia de coronavirus sigue causando estragos en diferentes partes del mundo, muchos son los que se preguntan hasta cuándo durará y, sobre todo, de qué manera deberemos convivir con el virus en estos tiempos tan extraños para todos.

Las preguntas son muchísimas y varias aún no han encontrado respuesta. Sin embargo, el virólo alemán Christian Drosten es capaz de responder algunas cuestiones sensibles.

"Es muy difícil hacer pronósticos globales. Tenemos muchas situaciones diferentes y difíciles en Europa. El invierno no será fácil. El año que viene tendremos vacunas, pero creo que recién a fines de 2021 algunas partes de la población podrán abastecerse de estas", dijo el médico especialista.

Con este marco, lanzó un pronóstico que no muchos esperaban oír: "No dejaremos las mascarillas tan rápido. Porque incluso cuando empecemos la vacunación, la mayoría de la población todavía tendrá que usarlas. En países como Alemania, donde hay pocas infecciones, no habrá una amplia inmunidad. Probablemente tampoco veremos esto en otros países de Europa".

Finalmente, dijo drosten: "Sobre otras regiones es difícil de predecir. En África, por ejemplo, el curso de la enfermedad parece ser menos grave. Esto podría deberse a su población joven, pero por el momento solo estamos mirando los centros urbanos, donde precisamente viven muchos jóvenes. No sabemos cómo se comporta el virus cuando se propaga en las zonas rurales. Tampoco sabemos cuál es el estado actual de la epidemia allí. Hay datos que indican que las infecciones están disminuyendo, pero no sabemos si se puede generalizar. La epidemia puede estar disminuyendo en las ciudades, pero también es muy probable que esta recién esté empezando en esos lugares".