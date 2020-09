FESTEJO DEL DÍA DE LA PRIMAVERA EN PALERMO. CANAL 26.

Había mucha expectativa por saber qué sucedería este 21 de septiembre, en el marco de los festejos por un Día de la Primavera muy especial, en plena cuarentena por coronavirus.

Mientras se pensaba en una marcada afluencia de jóvenes a los lugares habituales de reunión, en cambio, se vio muy poca presencia de gente y en casi todos los casos, alto aacatamiento a las medidas de distanciamiento social.

CANAL 26 estuvo en EXCLUSIVA en los bosques de Palermo, un lugar en donde en días como este se suelen reunir miles de jóvenes, algo que en esta oportunidad no ha sucedido.

Allí se vio parte de los controles organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con efectivos de la Policía de la Ciudad y con trabajadores municipales, con el objetivo de cuidar que se cumpla con los requerimientos básicos y necesarios y evitar contagios intra personales.

No solo en Palermo, sino también en los principales espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires como los Parques Sarmiento, Saavedra y Centenario, el Día de la Primavera mostró un panorama alentador, con jóvenes reunidos en pequeños grupos, bien distanciados entre sí.

CONCIENCIA SOCIAL EN EL DÍA DE LA PRIMAVERA. CANAL 26.

El Secretario de Atención y Gestión Ciudadana Facundo Carrillo informó al respecto y dijo que todo se vio “muy tranquilo”.

Fue sin dudas un Día de la Primavera “atípico”, según el funcionario.

El “Operativo Primavera”, con 600 agentes de prevención, guardaparques, bomberos, defensa civil y concientizadores dio buenos resultados durante todo el día.