COPA LIBERTADORES POR TELECENTRO.

Los equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores salen otra vez a la cancha para jugar la cuarta fecha de la fase de grupos. Podés ver los partido por TELECENTRO con la mejor imagen.

River Plate visita a Binacional de Perú, en Lima, en un partido válido por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, que puede tener gran trascendencia para la clasificación a los octavos de final. El encuentro, que debía jugarse en la ciudad de Juliaca. El Millonario juega el martes a las 21:30 horas. Se puede ver por TELECENTRO a través de ESPN 2 Canal 1011.

Your browser does not support the video element.

El miércoles será el momento para Defensa y Justicia, que goleó a Delfín la semana pasada y, si le gana a Olimpia, se pone segundo en una zona muy complicada donde todos tienen buenas posibilidades de seguir en carrera. El equipo argentino juega el miércoles 23 a las 19:15 horas. Se puede ver por TELECENTRO a través de FOX SPORTS 2 Canal 1014.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Racing jugará con Alianza Lima como visitante. El equipo de Beccacece va por la recuperación tras la caía frente al líder, Nacional. La Academia juega el miércoles 23 a las 21:30 horas. Se puede ver por TELECENTRO a través de ESPN 2 Canal 1011.

Your browser does not support the video element.

El jeves, Boca intentará pasar a los octavos en su duelo con el DIM, en el estadio Atanasio Girardot. Los de Russo sellaron su clasificación tras ganar en Paraguay y se medirán ante el colero del grupo, que acumula tres derrotas consecutivas. Boca juega el jueves 24 a las 21:00 horas. Se puede ver por TELECENTRO a través de ESPN 2 Canal 1011.