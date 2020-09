Hernán Lacunza, ex Ministro de Economía.



El exministro de Economía Hernán Lacunza afirmó hoy que el Gobierno cometió un "error grave" en poner en marcha nuevas restricciones cambiarias cuando el sistema bancario no estaba listo para que todo siga funcionando con normalidad. "Las normas cambiarias son bastante enrevesadas y poco entendibles para el ahorrista común", afirmó Lacunza.

"Este tipo de normas es un agujero debajo de la línea de flotación a un régimen que ya tiene poca credibilidad", dijo el economista en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia. El exfuncionario de la administración de Mauricio Macri dijo que "poner en marcha un régimen que no está disponible es un error grave".

Expresó que no cree que la gente entre en pánico, pero aclaró que "no se puede jugar con fuego. La gente no entiende y se puede asustar. No estamos en condiciones de hacer fogatas en un bosque seco".

Según Lacunza, lo mejor en materia de política monetaria y económica es decir qué se puede y qué no: "Y ante lo que no se puede, hay que asumir las consecuencias económicas y políticas. Sino, la gente no sabe a qué atenerse. El peor lugar es el limbo. Este es un error evitable".

El exministro enfatizó nuevamente estar en contra del endurecimiento del cepo y explicó que esta herramienta afecta al mercado de cambios “como un torniquete que frena la hemorragia pero no oxigena la sangre”, por lo que “se pone cuando no queda otra”, afirmó el ex titular de la cartera de Hacienda.