Por Teo Coquet

Juego, set y partido a domicilio por parte del conjunto de Nuñez en el Estadio Nacional de Lima. Fue una paliza de River de 6-0, con goles de Nicolás De La Cruz, Dahwling Leudo (en contra), Julián Álvarez, Ignacio Fernández y un doblete de Lucas Pratto.

Marcelo Gallardo es un entrenador que, además de ganar y jugar un fútbol que identifica al hincha millonario, suele reinventarse ante cualquier situación adversa. Pasan rivales, entrenadores, estadios. Varían los apellidos de sus jugadores a disposición. Cambian los contextos en los que juega. No importa, la idea va a seguir siendo la misma: avasallar al rival, con o sin pelota.

Pero si hay algo que va a quedar claro en este ciclo de River, es la potencialidad que le brindó el Muñeco a sus juveniles. ¿El listado? 2014, Germán Pezzella. 2015, Matías Kranevitter y Ramiro Funes Mori. 2016, Emanuel Mammana. 2017, Sebastián Driussi. 2018, Gonzalo Montiel. 2019, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta. Este año, el apuntado para quedarse con esa plaza ya está sentado en la mesa. Desde que la pelota volvió a rodar en la Copa Libertadores 2020, se ganó la titularidad y fue uno de los jugadores a destacar en ambos partidos del certamen, con un gol en cada encuentro(2-2 VS San Pablo y 6-0 VS Binacional). Sí, es Julián Álvarez. En defensa, cumpliendo la función del 8. Retrocediendo si la jugada lo pide e incluso interceptando algún pase rival. Su despliegue por todo el terreno de juego muestra su sello "Made by Marcelo Gallardo". Además, cuando se trata de atacar se suma a Suárez y Borré para formar un trío ofensivo que parece ser letal.

Ayer, en el set 6-0 a domicilio en Perú, el juvenil jugó 72 minutos, tocó la pelota unas 55 veces, repartió 44 pases (72% completos), aplicó 2 pases claves y remató al arco en 4 ocasiones. Habrá que ponerle el ojo en lo que reste del certamen. El chico de 20 años, oriundo de Calchín, Córdoba, parece ser la ficha juvenil en la que va a depositar todas sus apuestas el Muñeco.

Ojo, River (7 puntos) continúa como escolta de LDU de Quito (9 puntos) en el Grupo D. El próximo desafío para la banda millonaria será el miércoles 30 de septiembre, ante San Pablo en el estadio Libertadores de América, debido a las reformas que se están elaborando en el Monumental. Partido clave para empezar a garantizar su pasaje a los octavos de final. ¿Dirá presente Álvarez entre los 11 titulares?