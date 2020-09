TINI STOESSEL. FOTO: INSTAGRAM.

Todo parece ser parte del libreto de una novela, pero no. Es parte de la vida real y saca a la luz un enfrentamiento que, minuto a minuto, crece en intensidad. El culebrón menos p0ensado tiene como protagonistas esclusivas a Tini Stoessel y a Danna Paola, y todo demuestra que la rivalidad -por temas del corazón- crece como una bola de nieve.

Mientras Tini Stoessel está en plenos preparativo del estreno mundial de su nueva canción y videoclip “Duele”, en donde contó con la participación del rapero John C, eso no implica que desatienda otras cuestiones y claro... lo hizo público en las redes sociales. Por supuesto, su mensaje tenía una clara destinataria y no pasó inadvertido.

El escándalo estalló con una simple frase, que no es otra cosa que una parte de su canción. ¿O es que acaso es otra cosa y encierra un inocultable mensaje para Danna?

“Ahora ya entiendo tu mala fama... pero el que la hace, tarde o temprano la paga", puso Tini Twitter y, como no podía ser de otro modo, los seguidores y fans de Danna Paola se dieron por aludidos (aunque la supuesta aludida fuera ella) y reaccionaron con furia contra Tini, de inmediato.

La explicación es simple: “Mala fama” es uno de los singles de Danna Paola, quien está en el ojo de la tormenta por ser considerada por muchos (Tini a la cabeza) como la tercera en discordia luego de la separación de Tini y Sebastián Yatra.

Pero como en toda novela de enrriedos, hubo coletazos. Tini se quiso despegar de estas "dobles intenciones" de su parte y aclaró los tantos.

"El que la hace, tarde o temprano las paga", se destaca como frase fuerte de Tini en Twitter.

ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele — TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

“#Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla”, dijo, pretendiendo poner fin a la polémica.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra fueron pareja en 2019 y se separaron a inicios de 2020.

El tema no es fácil de cortar. La canción de Danna Paola, “Mala fama”, dice así: “Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa a la mañana”. Es la misma frase de la que se agarran las fans de Tini para asegurar que allí habla de su posible enamoramiento por un rato de Yatra. ¿Será?