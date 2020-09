INCENDIO EN PROVINCIA DE CÓRDOBA. NA.

Los incendios continuaban en la provincia de Córdoba y el fuego había alcanzado al Observatorio Astronómico (OAC), tras iniciarse en las cercanías de ese predio ubicado en Bosque Alegre, localidad de Falda del Carmen, mientras que se espera que la lluvia llegue a esa zona el próximo viernes o sábado.

Se informó que los focos que había en la zona de Traslasierra habían podido ser controlados, pero hay otros que seguían siendo combatidos este miércoles por la tarde por las dotaciones de bomberos locales y varios aviones hidrantes.

Según informó la prensa local, el fuego avanzaba en la localidad de Las Jarillas en donde corría riesgo un complejo de cabañas, y seguían activos los focos en San Antonio de Arredondo y Villa Giardino.

También se informó que si bien el fuego había sido contenido en los alrededores del Observatorio, las llamas se dirigían hacia el pueblo Punta de Agua, en donde ya fueron evacuadas varias familias.

El secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba, Claudio Vignetta, dijo este miércoles en diálogo con Cadena 3, que el foco de Las Jarillas es el que comenzó en la zona de Sol y Río, y que ya tiene un mínimo de 10 kilómetros encendido.

Además, el funcionario indicó que es peligroso porque hay riesgo de interfase, por lo que las dotaciones tuvieron que dar su máximo esfuerzo para proteger a las viviendas y cabañas de la zona.

CRISIS EN CÓRDOBA POR INCENDIOS. CANAL 26.

"No se quemó ninguna pero fue difícil. El fuego es intenso, hay mucho viento y la cantidad de humo deja escasa visibilidad", explicó, y advirtió que "el clima y la temperatura son desfavorables".

En tanto, un meteorólogo del Aeropuerto de Córdoba, Gerardo Barrera, dijo que las lluvias llegarían recién el viernes por la noche.

"El viernes habrá cambio de viento. Los bomberos saben que el viernes va a ser complicado porque el viento norte va a cambiar", indicó y agregó: "Hacia la noche, aparecerán las primeras nubes que pueden generar lluvias. El sábado se registrarían áreas de precipitaciones importantes".