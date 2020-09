CANAL 26 recibió distinción de YouTube, FOTO DIARIO 26

CANAL 26 recibió una distinción de YouTube por superar los 100.000 suscritores. Con un premio de plata, la plataforma nos hizo llegar este reconocimiento... y estamos felices de este logro y lo que queremos compartir con vos.

YouTube nos hizo llegar el premio "Creadores Plata" y a través de una carta nos expresó: "Acaban de alcanzar un hito que muy pocos creadores alcanzan. Tu canal de YouTube tuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. Sabemos que esas cifras pueden ser astronómicas pero esperamos que no olvides el significado tras el hito de seis dígitos. Has llegado al corazón de todos y cada uno de los que llegaron a tu canal. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia, y seguramente con gran sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito ".

Día a día, comunicando la actualidad a cada segundo y recibiendo el apoyo tuyo porque nos seguís cada día desde todas nuestras plataformas. Con la mejor información, llegamos a tu hogar por televisión, por Internet y a través de nuestras redes sociales.

YouTube distinguió a CANAL 26 con un premio por superar los 100.000 suscriptores, pero al día de hoy, ya superamos los 214.000 suscriptores y estamos contentos de recibir este premio a nuestro esfuerzo y dedicación al segundo a segundo en cada noticia que ocurre en el país y en todo el mundo.

