PROTESTA EN TRIBUNALES. CANAL 26.

El avance contra la Justicia independiente propiciado por el Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández, ha generado una larga ola de reclamos y, por supuesto, creciente preocupación. El oficilismo orquestó las medidas tendientes a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, una situación que es un claro atropello a la independencia de poderes.

Con ese marco, este miércoles se ha convocado a una manifestación en las puertas del edificio de Tribunales, con el objetivo de dar apoyo a los magistrados desplazados y reclamar esa independencia de la Justicia.

CANAL 26 estuvo presente en la manifestación.

La movilización fue convocada desde las 19 horas de hoy y se llevó a cabo bajo la consigna “Una luz por la República”. Participaron del reclamo cerca de 400 personas.

La idea de la protesta era la reclamar a la Corte Suprema por el caso de los traslados de los jueces, en la antesala de una resolución que dará el próximo martes el máximo tribunal de Justicia.

MANIFESTACIÓN POR LOS JUECES DESPLAZADOS. CANAL 26.

Vale recordar que la semana pasada el Senado aprobó remover a los tribunales de origen de los tres camaristas, que tomaron parte en las investigaciones en causas de corrupción en las que se encuentra involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los participantes de la protesta convocaron a “iluminar” con velas, linternas o la luz de los celulares los Tribunales de la Capital. La iniciativa también se cursó a “todos los palacios de Tribunales del país”.

MARCHA DE VELAS EN DEFENSA DE LA JUSTICIA. CANAL 26.