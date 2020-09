Transferencia de Dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca que desde este viernes se reanuden las transferencias en dólares entre cuentas bancarias y, en el mejor de los casos, que se normalice la compra de divisas por homebanking.

Esta operatoria, junto con el acceso a divisas en el mercado oficial, se habían suspendido una vez que el Banco Central introdujo las nuevas restricciones cambiarias. “Estamos trabajando para que también se pueda dar la compra de dólares por homebanking” desde el viernes, aseguraron desde el BCRA. El Central tuvo que intermediar esta semana en el conflicto entre Anses y los bancos por la validación de datos para permitirle o no a cada cliente adquirir moneda extranjera.

Una de las condiciones del nuevo cepo es que ese cliente bancario tenga ingresos propios y que no reciba planes de asistencia social vía Anses. Para hacer esa verificación, el organismo previsional puso a disposición la información, pero no a través de una base de datos sino “caso por caso”. Los sistemas de homebanking no pueden automatizarlo y, por eso, la operatoria se tornaba inviable. Anses, por su parte, afirmaba que no correspondía compartir esa información porque violaba la privacidad. Hasta que se llegó a una solución intermedia: el BCRA pedirá los datos al organismo previsional, los dispondrá de manera que no haya “riesgo” de privacidad y los sistemas de las entidades puedan utilizarlos de forma automática.

“El banco va a chequear contra la base de datos del BCRA si el CUIT del cliente que quiere comprar dólares está permitido o bloqueado. En esa misma base va a estar ahora incluida la información de Anses, con todas las personas que tienen un plan social y que no tienen datos declarados”, explicaron los voceros de la entidad que preside Miguel Pesce.