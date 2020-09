Los impactos del vehículo perseguido por la policía en General Paz.

Abordo de un patrullero de la Policía de la Ciudad se dio la persecución a toda velocidad y a los tiros a un grupo de delincuentes en General Paz donde los detuvieron.

Todo comenzó con un oficial modulando en la radio sobre lo que sucedia. El auto en el que escapaban los ladrones los golpea para sacarlos del camino y, luego, desde ese vehículo empezaron a dispararles a los oficiales que querían bloquearlos para que detengan su marcha.

El oficial que manejaba el patrullero, con un rápido reflejo, sacó su arma y comenzó a tirar a través del parabrisas, mientras manejaba con una mano. Los impactos de bala, propios y ajenos, quedaron en el vidrio como testigos del episodio al límite que vivieron los uniformados. Los orificios de bala también quedaron grabados en el auto de los asaltantes.

Noticias relacionadas

Las imágenes fueron tomadas por efectivos de la Brigada de la Comisaría Vecinal 9C que persiguieron a un Fiat Palio blanco con pedido de secuestro desde Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta la localidad de Villa Madero, en La Matanza.

Your browser does not support the video element.

Tres asaltantes resultaron heridos. Las balas policiales les impactaron en el brazo, la rodilla y el glúteo. Todos fueron detenidos: son menores de edad. Los policías les secuestraron las dos pistolas Bersa Thunder 9mm con la que les dispararon. En el caso interviene el Jugado de Menores N°7, a cargo de Gustavo Caruso.