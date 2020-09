Luis Suárez emocionado, se despide del Barcelona.

El delantero Luis Suárez aseguró sentirse "orgulloso" de haber compartido equipo con el futbolista Lionel Messi, a la vez que rescató que sus hijos lo vieron "jugar con el mejor del mundo" y dijo que nunca le llegó una propuesta de San Lorenzo.

"Me quedo con que mis hijos me han visto jugar con el mejor del mundo", reveló Suárez, tras lo cual indicó: "Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo Messi. Al llegar decían cuidado con Leo, que es delantero . Yo soy delantero y decían que le hacía mal... Me voy orgulloso de haber compartido equipo con él".

En una conferencia de prensa telemática, el jugador uruguayo que jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid, equipo que será rival del Barcelona y de Messi, por lo cual aclaró: "Ya nos enfrentamos entre Argentina y Uruguay. Eso no va afectar a la relación personal que tenemos".

Noticias relacionadas

Suárez, quien cerró una etapa de seis temporadas en el club catalán manifestó: "Quiero irme como el gran jugador del Barça que fui. Me voy pensando que he cumplido con las expectativas, como tercer goleador de la historia y contento por dejar una linda marca".

Asimismo manifestó: "Quiero que me recuerden por todo lo que hice en los momentos buenos y los malos, que también los hubo, hay que ser autocríticos. Cuando me dijeron que no me iban a tener en cuenta, hubo muchos ofrecimientos y no tuve dudas cuando me ofrecieron para ir al Atlético".

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020



"No de San Lorenzo no me llegó nada", fue la contundente respuesta del jugador uruguayo luego de que trascendiera que la entidad de Boedo se había contactado con él para tenerlo en el equipo en la próxima temporada.

Además Suárez remarcó: "Si todavía no he digerido la despedida, aun no he imaginado cómo será enfrentarme al Barça, contra ex compañeros y amigos, pero intentaremos hacer un partido lindo".