Sergio Berni, Ministro de Seguridad Bonaerense, CANAL 26.

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, compartió una entrevista en vivo en Canal 26 donde compartió los números de la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires. El funcionario afirmó hoy que entre enero y agosto de 2020 bajaron un 24% los delitos prevenibles en la provincia respecto de 2019, aunque aclaró que esto se produjo en una "situación excepcional" debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.

El funcionario bonaerense en cuanto al avance del delito en la la Provincia de Buenos Aires dijo: "Nos queda muchísimo para trabajar en el tema seguridad". En la conferencia de prensa que brindó, Berni se refirió puntualmente a las estadísticas de los delitos prevenibles: homicidio en ocasión de robo, femicidios, robos, hurtos, sustracción de automotor, cuatrerismo y piratería del asfalto.

"Por primera vez en la historia la Provincia unifica todo su sistema estadístico con la justicia bajo supervisión de personal internacional", aseguró Berni. En relación a las estadísticas de delitos, el ministro reveló que los cometidos entre enero y agosto de 2020 con los de 2019, se registra una baja del 24% y remarcó que esa cifra es aún mayor (42%) si se coteja agosto contra el mismo mes del año pasado.

En relación a la política pública de seguridad, el funcionario habla de que "Hay una voluntad de la provincia donde todos los actores están comprometidos a trabajar en seguridad más allá del signo político de cada gobierno".

Respecto de los datos de 2019, Berni dijo el homicidio en ocasión de robo descendió un 10%; los asaltos, un 18%; los hurtos, un 27% y el robo de automotor un 28%. A la vez, expuso que la piratería del asfalto fue el único delito que aumentó de manera paulatina debido a la mayor utilización del sistema de cadetería y mensajería.

"Buscamos estadísticas confiables para planificación de políticas públicas", se refirió el ministro. Reafirmó que el "compromiso" es la clave para que mejoren las políticas de seguridad en todo el territorio a largo plazo.

En cuanto a las políticas públicas de seguridad, Berni reveló que: "Este es el resultado de un trabajo que venimos haciendo y le lleva tranquilidad a todos los Bonaerense. Esto trasciende los signos políticos".

"Los números reflejan que vamos por el buen camino. Nos falta mucho más inversión", cerró el ministro de Seguridad Bonaerense.