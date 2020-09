CAME

El secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, aseguró hoy que de la ley de quiebras, cuyo tratamiento está trabado en el Senado, "dependen miles de pymes que están en una situación muy crítica para evitar que cierren" debido a la pandemia de coronavirus.

"Si no hacemos esto rápido, mientras estamos hablando hay pymes que están quebrando y están cerrando. Esto hace más de un mes que está en el Senado", dijo Cascales en declaraciones al programa "Todos Juntos" que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia.

Según el dirigente, "el empleo y las pymes son el tema más importante. Pero creo que se está perdiendo tiempo con otras cosas en el país. Mientras siguen las internas y las pujas, las pequeñas y medianas empresas continúan en una situación dramática".

Noticias relacionadas

Consideró que el proyecto sobre la ley de quiebras "ya obtuvo media sanción en Diputados, pero aún no se trató en el Senado". "Habrá temas importantes, pero me parece que el tratamiento del esa iniciativa es un tema urgente", agregó. "A nosotros, desde CAME, nos gustaría ser parte de las decisiones políticas, al menos para opinar", enfatizó el empresario.