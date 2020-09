TRAGEDIA DE ONCE. NA

La Corte Suprema de Justicia ratificó hoy las condenas de los acusados por la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, en la que murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas.

El alto tribunal rechazó las apelaciones de los condenados, por lo que las sentencias quedaron firmes, ya que no existe otra instancia de apelación.

De esta forma, fue ratificada la condena a cinco años y medio de prisión al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y la de tres años y tres meses del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba, además de otros 16 acusados.

Noticias relacionadas

La sentencia del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quedó pendiente de resolución por el momento.

En tanto, la decisión de la Corte no alcanzó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, porque su apelación aún no llegó al máximo tribunal del país.

Los supremos rechazaron los recursos "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".