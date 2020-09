AMERI Y SU MUJER EN SESIÓN VIRTUAL. NA

Una jornada que transcurría con tranquilidad en Diputados fue intempestivamente interrumpida por la conducta de un legislador que, en medio de la sesión virtual, llamó a una mujer, que se sentó en sus piernas y la comenzó a besar frente a la cámara y de forma sexual.

Se trata de Juan Emilio Ameri diputado salteño del Frente de Todos. Todo el episodio, que fue visto en vivo en la sala, ocurrió mientras hablaba Carlos Heller.

De forma casi inmediata el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, pidió su suspensión por su conducta y todos los ediles votaron de forma positiva a la moción. “Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, aseguró Massa con seriedad mientras muchos intentaban saber a qué se refería.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“A lo largo de estos meses hemos convivido en el marco de sesiones remotas. Se dio una situación que nada tiene que ver con lo habitual y con el normal funcionamiento y decoro de esta casa”, dijo el presidente de la Cámara aún molesto.

Molesto por el hecho, Massa dijo: “Hemos tenido situaciones de un diputado que se quedó dormido y de otro que se tapó mientras estaba en su casa, pero hoy vivimos una situación que supera las reglas”.

El episodio, en tanto, causó conmoción entre algunos diputados, desconcierto e incredulidad en otros. Incluso, una de las diputadas pidió antes de votar saber qué estaba pasando y por qué Massa pedía la medida disciplinaria para Ameri.

En un intento por explicar su conducta, Ameri le dijo a un productor de TN, a través de un audio, que la mujer que fue registrada por la cámara en vivo es su pareja y que comenzó a besarla de forma sexual debido a que se había realizado una intervención quirúrgica.

“En el interior Internet funciona muy mal. Ella salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis”, reveló. Lo que pasó después, lo vio todo el país. “Le di un beso en la teta, no pasó más que eso. Estoy muy avergonzado”, admitió quebrado. Según el diputado del escándalo, pensó que la cámara no estaba emitiendo en vivo por problemas de conexión.

En un segundo audio, pidió disculpas a los diputados y a la sociedad. También señaló que él y su pareja “estaban llorando” por la situación. De esa manera, se excusó de dar explicaciones en público.

Una comisión de cinco diputadas y diputados evaluará el episodio y para aconsejarle a la Cámara cómo proceder. La suspensión será de 180 días.

Una de las legisladoras más escandalizadas por el comportamiento de Ameri es Graciela Camaño, que aseguró que, a partir del escándalo, se replantea “qué va a hacer con su vida”, en relación a su tarea como diputada.

Este jueves, en la agenda de Diputados estaba la Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la Prohibición de ayuda económica a empresas en paraísos fiscales; la Adhesión al Acuerdo de Escazú y la Regulación del ejercicio de la Fonoaudiología.

#SesiónEspecial | @SergioMassa pidió la suspensión del diputado @JuanEmilioAmeri (FdT): “Hemos vivido una situación que supera las reglas de normal funcionamiento de esta casa”.



Seguí la sesión en vivo 👉 https://t.co/Yf7sTmd8W6 pic.twitter.com/uYzFRMPpu2 — DTV - Diputados Televisión (@DiputadosTV) September 24, 2020

Por su parte, Ameri aceptó dar una entrevista televisiva donde desmintió denuncias por acoso en su contra, que organizaciones feministas llevaron adelante. “Son fake news”, aseveró. Sobre el escándalo en Diputados, dijo que no renunciará. “Voy a esperar la decisión de mis compañeros. No puedo tomar ninguna decisión ahora”, dijo entre lágrimas. El diputado pidió perdón a sus hijas y a sus hermanas. “Estoy muy avergonzado”, aseguró.